YSK açıkladı: Seçime girebilecek partiler belli oldu! Davutoğlu ve Babacan'a büyük şok!Cengiz Yavilioğlu kimdir? Nereli, kaç yaşında? Hangi görevlerde bulundu?Mürsel Meracıoğlu kimdir? Mürsel Meracıoğlu bulundu mu? Öldü mü?Merve Boluğur'dan müjdeli haber! Elektro pop albüm yoldaSon dakika... İstanbul Valiliği açıkladı: Kabe fotoğrafının yere serilmesi olayında 5 kişi gözaltındaStar TV Yayın Akışı | İBO Show yeni bölümde neler olacak?Kanal D Yayın Akışı | Karayip Korsanları: Dünyanın SonuYürekler ağza geldi! Patenci çocukların tehlikeli yolculuğu kameradaBöyle sevgi görülmedi! Cumhurbaşkanı Erdoğan hayranlığını rekorluk halıya işlediATV Yayın Akışı |Kim Milyoner Olmak ister yeni bölümde neler olacak?
İstanbul8 °C
  1. HABERLER
  2. MAGAZİN
  3. Merve Boluğur'dan müjdeli haber! Elektro pop albüm yolda

Merve Boluğur'dan müjdeli haber! Elektro pop albüm yolda

Oyuncu Merve Boluğur, oyunculuğun ardından müzisyenliğe merak sardı. Boluğur, hazırlık aşamasında olduğu albümden bahsetti. Piyasaya süreceği albümün elektro pop parçalardan oluşacağını söyleyen Boluğur, kendi yazdığı şarkılara da yer verecek.

Merve Boluğur'dan müjdeli haber! Elektro pop albüm yolda

Geçtiğimiz günlerde müzik piyasasına adım atacağını duyurmuştu. Boluğur'un bu açıklamaları Işın Karaca başta olmak üzere birçok ünlü ismin eleştirisine sebep oldu. Karaca, Twitter hesabından paylaştığı "Çünkü müzik piyasasında bir sen eksiktin güzel kız!" sözleriyle gündem olmuştu.

''ELEKTRO POP ALBÜM HAZIRLIYORUM''

Şarkıcılığa merak sarması nedeniyle kendisine yöneltilen eleştirilere kulak asmayan Merve Boluğur, albümü için kolları sıvadı. Müzik piyasasına girmek için gün sayan Boluğur, "Elektro pop albüm hazırlıyorum. Diğer şarkıcılardan aldığım besteler de var, kendi yazdığım şarkılar da. Şu an için başka bilgi veremem." ifadelerini kullandı.

Merve Boluğur'dan Işın Karaca'ya açtı ağzını yumdu gözünü: Merve Boluğur'dan Işın Karaca'ya açtı ağzını yumdu gözünü: "Zayıflığımı kıskanıyor"

Merve Boluğur'dan müjdeli haber! Elektro pop albüm yolda

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👏
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT