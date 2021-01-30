Merve Boluğur'dan müjdeli haber! Elektro pop albüm yolda

Geçtiğimiz günlerde müzik piyasasına adım atacağını duyurmuştu. Boluğur'un bu açıklamaları Işın Karaca başta olmak üzere birçok ünlü ismin eleştirisine sebep oldu. Karaca, Twitter hesabından paylaştığı "Çünkü müzik piyasasında bir sen eksiktin güzel kız!" sözleriyle gündem olmuştu.

Çünkü müzik piyasasında bir sen eksiktin güzel kız! — isin Karaca (@ishinkaraca) January 8, 2021

''ELEKTRO POP ALBÜM HAZIRLIYORUM''

Şarkıcılığa merak sarması nedeniyle kendisine yöneltilen eleştirilere kulak asmayan Merve Boluğur, albümü için kolları sıvadı. Müzik piyasasına girmek için gün sayan Boluğur, "Elektro pop albüm hazırlıyorum. Diğer şarkıcılardan aldığım besteler de var, kendi yazdığım şarkılar da. Şu an için başka bilgi veremem." ifadelerini kullandı.

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