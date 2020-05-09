Merve Boluğur'dan şaşırtan hareket! Erçel kardeşin fotoğrafını beğendi

Murat Dalkılıç'tan ayrıldıktan sonra zor zamanlar yaşadığı iddia edilmişte. 2017 yılında Merve Boluğur'dan boşanmasından iki ay sonra Hande Erçel ile aşk yaşamaya başlamıştı.

ERÇEL'İN FOTOĞRAFINI BEĞENDİ

Ünlü oyuncunun, takip etmemesine rağmen Hande Erçel’in ablası Gamze Erçel’in fotoğrafını beğenmesi dikkat çekti.

GAMZE ERÇEL KİMDİR?

Gamze Erçel, 1992 yılında Balıkesir’de dünyaya geldi. Gamze Erçel, Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Moda ve Tekstil Tasarımı bölümünden mezun oldu. Erkek gömleği tasarımı çalışmaları da bulunan Gamze Erçel,2012 yılında Miss Face of Cinema adlı bir organizasyona katıldı ve burada “Sinema Güzeli” seçildi. Gamze Erçel, Hayat Ağacı ve Çılgın Dersane Üniversite gibi projelerde yer aldı. “Umuda Kelepçe Vurulmaz” adlı dizide Simge karakterine hayat verdi. Annesine kanserden kaybeden Gamze Erçel, zor zamanlar geçirdi. Uzun süredir beraber olduğu Caner Yıldırım ile 2019'un mart ayında nişanlandı, nisanda evlendi.