Merve Boluğur'dan skandal savunma: "Yaradan'a çok inanıyorum, hesap verdiğim tek kişi o"

Oyuncu Merve Boluğur, paylaşımları ve açıklamalarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde YouTube platformunda kanal açan Boluğur, son röportajında özel hayatından iş hayatına kadar bilinmeyenleri anlattı.

"MANAYA YÖNELDİM, KORKULARIMIN ÜZERİNE GİTTİM"

33 yaşındaki Boluğur 'Yıllar içinde hayatında neler değişti?' sorusu üzerine şunları söyledi: "Maddiyat... Madde ağırlıklı gittiğim bir yoldu. Her şeyi dışarıda arıyordum. Baktım, hayatta da sınanmalarımız bitmiyor. Manaya yöneldim. Korkularımın üzerine gittim. Önceliklerim, hayatı yorumlama şeklim değişti. Kendime sınırları koyan meğer benmişim. Bir suçlu yokmuş. Bunları anlamak da aslında yaşla alakalı değil. Önemli olan edindiğin bilgileri uygulamaya koymak."

"YARADANA ÇOK İNANIYORUM"

Yasak olmasına rağmen sürekli maskesiz görüntülenen Boluğur, "İnancı çok sağlam biriyim. Yaradan'a çok inanıyorum. O anlamda hesap verdiğim, sığındığım tek o, gerçekten" diyerek kafa karıştırdı. Paylaşımlarından dolayı takipçilerinin 'Bu kız delirdi' yorumlarına maruz kalan oyuncu, sözlerine şöyle devam etti: "Bende kusur gören kendinde görüyordur. Her gördüğümüze eleştirel olarak etiket yapıştırabilen bir toplumuz. Ben özümü, kendimi yaşıyorum. Hayallerim doğrultusunda ilerlemeyi seçiyorum. Bu söylediğin yorumlar yüzünden bir dönem çekincelerim oldu. Ama eleştiri adı altında yapılan şeyler bizi o kadar kısıtlıyor ki. Öyle olmamalı. İnsanlar gülmeyi de, ağlamayı da, potansiyellerini de yaşayabilmeli. Bu yüzden tepki, eleştiri gelecekse de gelsin."