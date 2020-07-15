Merve Boluğur'dan “Güzelliğimin zekatını verdim” paylaşımı!

Çeşme'de tatilde olan güzel oyuncu Merve Boluğur tatil pozlarını sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Boluğur en son iç çamaşırsız fotoğrafıyla gündem olmuşken şimdi de havuz başında verdiği pozun altına yazdığı notla ilgi odağı oldu.

"GÜZELLİĞİMİN ZEKATINI VERDİM"

32 yaşındaki güzel oyuncu fit görüntüsüyle havuz başında verdiği eğlenceli görüntüsünün altına da yine ilginç bir açıklama yazdı; “Güzelliğimin zekatını verdim”

Güzel oyuncunun bu fotoğrafı takipçileri tarafından kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.

İddialı paylaşımlarıyla söz ettiren Merve Boluğur'un paylaşımları kısa sürede çok sayıda beğeni ve yorum aldı. Sütyensiz paylaşımıyla dikkat çeken Boluğur sosyal medyada gündem olmasından sonra yorumlarını kapadı.