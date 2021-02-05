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  3. Merve Boluğur'un cinsellik açıklaması olay oldu! “İlk gün eve gelen erkek film izlemez"

Merve Boluğur'un cinsellik açıklaması olay oldu! “İlk gün eve gelen erkek film izlemez"

Geçtiğimiz gün sosyal medya fenomeni Enes Batur'un Youtube'da yayınlanan programına konuk olan Merve Boluğur, cinsellik üzerine çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Sosyal medya fenomeni Enes Batur'un Youtube kanalına katılan oyuncu Merve Boluğur, cinselliğe ilşkin sözleriyle yine çok konuşuldu. Boluğur, "İlk gün eve gelen erkek film izlemez, cinsellik ister. Erkek 1 aydan önce eve girmemeli" dedi

"ALDATTIM AMA ALDATILDIM DA"

Gelen oyunculuk tekliflerini şu sıralar geri çevirdiğini belirten Boluğur, medyatik olmayan bir kişiden hoşlandığını da itiraf etti. Bir ilişkisinde karşı tarafından ayrılmayı istememesi üzerine aldattığını söyleyen Boluğur, ''Aldattım ama aldatıldım da. Pişman değilim." şeklinde konuştu.

Merve Boluğur'un cinsellik açıklaması olay oldu! İlk gün eve gelen erkek film izlemez

"İLK GÜN ERKEK FİLM İZLEMEZ, CİNSELLİK İSTER"

Sohbet esnasında konu cinselliğe gelince, Merve Boluğur, sözlerine şöyle devam etti: "İlk gün eve gelen erkek film izlemez, cinsellik ister. Erkek 1 aydan önce eve girmemeli. Cinsellik yaşamak isteyebilir bir erkek ama o da bunu isteyen kızla yapsın. Kız da bir izlenimi verir. Birinci gündem film mi izleyeceğiz. Birinci günden film filan izleyemeyiz."

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü
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