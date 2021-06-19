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Merve Boluğur'un merakla beklenen single'ı çıkıyor

Merve Boluğur'un single hazırlıkları tamalandı. Şarkı yakında müzikseverlerle buluşacak. Sesine çok güvenen Merve Boluğur, müzik konusunda da iddialı olduğunu vurguluyor.

Merve Boluğur'un merakla beklenen single'ı çıkıyor

Son dönemde ekranlardan uzak olsa da yaptığı açıklamalar ve paylaşımlarla magazin gündeminden düşmeyen Merve Boluğur, her attığı adımla kendinden söz ettiriyor. Şarkıcı Murat Dalkılıç ile 2017 tarihinde evliliğini noktalayan Merve Boluğur, kariyerinde olduğu gibi özel hayatında da bir dalganlanmalar yaşıyor. Bu süreçte sosyal medya hesabını oldukça aktif kullanan güzel oyuncu, sevenlerine verdiği müjdeyle yine magazin gündemine bomba gibi düştü.

Merve Boluğur'un merakla beklenen single'ı çıkıyor

SINGLE ÇIKARIYOR!

Merve Boluğur bir süre önce single çıkararak şarkıcılığa adım atacağını açıklamıştı. Güzel oyunca hazırlıklarını tamamlandı. Çok yakında ilk şarkısını sevenlerine tanıtacağını bildiren Boluğur, sesi konusunda çok iddialı olduğunu belirtti.

Merve Boluğur'un merakla beklenen single'ı çıkıyor

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