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Merve Boluğur'un videosu sosyal medyayı salladı! "Aradığım kumral erkeği buldum"

Geçtiğimiz gün Zorlu Alışveriş Merkezi'nde görüntülenen Merve Boluğur Youtube kanalına yüklediği video hakkında konuştu.


Önceki gün Zorlu Alışveriş Merkezi'nde tek başına alışverişe çıkan oyuncu Merve Boluğur, "Aradığım kumral erkeği buldum" diyerek dikkatleri üzerine çekti.

Youtube kanalı için video çektiğini açıklayan 33 yaşındaki oyuncu, "Youtube kanalım için son derece eğlenceli bir skeç çektik. Kılıktan kılığa girdiğim, her tiplemeyi kendim canlandırdığım bir içerik oldu. Nikah memurundan, gelin olan Merve ve hatta o meşhur kumral erkeğin olduğu ve benim canlandırdığım güzel eğlenceli bir video oldu." açıklamasında bulundu.

İşte Merve Boluğur'un bahsettiği video...


Güzel oyuncu videoyu kanalına yükler yüklemez takipçilerinden binlerce yorum yağdı. Kimi çok başarılı bulurken kimi ise beğenmediğini dile getirdi.

Merve Boluğur'un videosu sosyal medyayı salladı! Aradığım kumral erkeği buldumMerve Boluğur'un videosu sosyal medyayı salladı! Aradığım kumral erkeği buldum

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