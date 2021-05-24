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  3. Merve Büyük'ün çakarlı İstanbul turu tepki toplamıştı! Trafikte"çakarlı araç" denetimi

Merve Büyük'ün çakarlı İstanbul turu tepki toplamıştı! Trafikte"çakarlı araç" denetimi

Futbolcu Adem Büyük'ün eşi Merve Büyük'ün çakarlı ve sirenli araçla trafikte ilerlediği anlar bir anda gündem olmuştu. Olayın tepkilere neden olması sonrasından denetimler sıklaştırıldı. İstanbul'da polis, usulsüz çakar ve siren bulundurarak emniyet şeridini kullanan araçlara yönelik denetim yaptı.

Merve Büyük'ün çakarlı İstanbul turu tepki toplamıştı! Trafikte"çakarlı araç" denetimi

Futbolcu Adem Büyük'ün eşi Merve Büyük'ün çakarlı ve sirenli aracıyla emniyet şeridinden ilerlediği anlar büyük tepki toplamasının ardından çakarlı araçlar gündeme gelmişti. Bu kapsamda trafik ekipleri tarafından denetimler sürdürülüyor. İstanbul'da polis, usulsüz çakar ve siren bulundurarak emniyet şeridini kullanan araçlara yönelik denetim yaptı. İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde önceden belirlenen kontrol noktalarında çakar kullanan araçları durdurarak denetledi.

SİVİL SÜRÜCÜLERİN ÇAKAR LAMBA KULLANMASI YASAK

Sürücülerin emniyet şeridini ihlal edip etmediğini de denetleyen ekipler, 1 Kasım 2019 tarihinden itibaren sivil sürücülerin araçlarına çakar lamba takması ve kullanmasının yasaklanması nedeniyle yasağa uyulup uyulmadığını kontrol etti. Denetimler kapsamında, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde içinde hasta bulunmadığı halde emniyet şeridini kullanan 2 ambulans sürücüsüne "emniyet şeridi ihlali" suçundan bin 339'ar lira ceza kesildi.

Merve Büyük'ün çakarlı İstanbul turu tepki toplamıştı! Trafikte"çakarlı araç" denetimi

Merve Büyük'ün çakarlı İstanbul turu tepki toplamıştı! Trafikte"çakarlı araç" denetimi

Merve Büyük'ün çakarlı İstanbul turu tepki toplamıştı! Trafikte"çakarlı araç" denetimi

Merve Büyük'ün çakarlı İstanbul turu tepki toplamıştı! Trafikte"çakarlı araç" denetimi

Merve Büyük'ün çakarlı İstanbul turu tepki toplamıştı! Trafikte"çakarlı araç" denetimi

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