ATV ekranlarında yer alan Kalp Yarası dizisinde Hande karakterine hayat veren Merve Çağıran'ın hayatı ve rol aldığı diziler merak konusu oldu. Merve Çağıran kimdir, nereli, kaç yaşında? Hangi dizi ve filmlerde rol aldı? sorularının yanıtı haberimizde...

MERVE ÇAĞIRAN KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

Merve Çağıran, 1992’de Balıkesir’de doğmuştur.

Eğitimini Akademi 35 Buçuk Sanat Evi Sahne Sanatları Oyunculuğu Bölümü’nde tamamlamıştır.

2010 yılında Tek Türkiye dizisinde rol alarak oyunculuğa adım atmıştır.

Farklı Desenler, Şefkat Tepe, Nizama Adanmış Ruhlar, Ötesiz İnsanlar, Hıyanet Sarmalı,Küçük Gelin, Kaçak Gelinler ve Tatlı Küçük Yalancılar dizilerinde rol almıştır.



Show Tv ekranlarında yayınlanan, başrolü Burak Deniz ve Hande Erçel’in paylaştığı Aşk Laftan Anlamaz dizisinin kadrosunda yer almakta ve İpek karakterini canlandırmaktadır.

Merve Çağıran 1.74 metre boyunda, 53 kilo ve Akrep burcudur.

HANGİ DİZİ VE FİLMLERDE ROL ALDI?

Merve Çağıran'ın rol aldığı diziler ve filmler:

2021- Kalp Yarası (TV dizisi)

2019-Çocuk (TV dizisi)

2018 – Kaybedenler Kulübü Yolda (Sinema Filmi)

2018 – Çarpışma (Meral) (TV Dizisi)

2018 – Bozkır (Nihal) (İnternet Dizisi)

2017 – Kalp Atışı (İpek Erdem) (TV Dizisi)

2017 – Fi (Ceren) (İnternet Dizisi)

2016 – İkimizin Yerine (Sevil) (Sinema Filmi)

2016 – Aşk Laftan Anlamaz (İpek) (TV Dizisi)

2015 – Tatlı Küçük Yalancılar (Janset) (TV Dizisi)

2015 – Bizim Hikaye (Başörtülü Kız) (Sinema Filmi)

2014 – Kaçak Gelinler (TV Dizisi)

2014 – Küçük Gelin (Havin) (TV Dizisi)

2014 – Hıyanet Sarmalı (TV Dizisi)

2014 – Ötesiz İnsanlar (TV Dizisi)

2013 – Nizama Adanmış Ruhlar

2013 – Şefkat Tepe (Dicle) (TV Dizisi)

2012 – Farklı Desenler (Vicdan) (TV Dizisi)

2011 – Elde Var Hayat (Ayşegül) (TV Dizisi)

2010 – Tek Türkiye (TV Dizisi)