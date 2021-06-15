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Merve Dizdar başrol oldu, eskileri unuttu

Masumlar Apartmanı dizisinin Gülben'i Merve Dizdar dizi sezon finaline girdikten hemen sonra eskiden çalıştığı Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 ekibini sosyal medya hesabından sildi. Bu hamle takipçilerinin gözünden kaçmadı. Ünlü oyuncu " meşhur oldun eskileri hemen sildin" yorumlarına maruz bırakıldı.

Merve Dizdar başrol oldu, eskileri unuttu

 

Masumlar Apartmanı ile şöhreti tam anlamıyla yakalayan Merve Dizdar, eşi Gürhan Altundaşar ve kendisinin de eskiden yer aldığı Çok Güzel Hareketler Bunlar 2'deki arkadaşlarıyla kısa süre öncesine kadar araları iyi, görüşüyor ve karşılıklı takipleşiyordu. Ancak Dizdar'ın geçen günlerde eşinin ekibini takipten çıkması dikkatli hayranlarının gözünden kaçmadı. Bu gelişmenin hemen ardından Çok Güzel Hareketler 2 ekibinin de Dizdar'ı silmesi dikkat çekmişti.

Merve Dizdar başrol oldu, eskileri unuttu

NEDEN YAPTIĞI BELLİ OLDU

Dizdar, Eşi Gürhan Altundaşar'ın ÇGH2'den ayrıldığını açıklaması ekip içinde ciddi bir krize neden olduğunu düşündürdü. Dizdar eşinin arkasında durduğunu belirtmek için bu hamleyi gerçekleştirdi diye düşünülüyor. Altundaşar ve ekibin basın danışmanı "Ortada bir sorun yok, zaten ekipte değişiklik olacaktı. Gürhan başka projeler de yapmak istedi" açıklamasını yaptı. Bu arada ekibin üyelerinden Cihat Talay da Çok Güzel Hareketler 2 grubundan ayrıldı.

Merve Dizdar başrol oldu, eskileri unuttu

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