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Merve Dizdar, hayranlarını üzen haberi sosyal medyadan duyurdu: Gürhan Altundaşar'dan boşanıyor

Masumlar Apartmanı dizisinin sevilen karakteri Gülben rolüne can veren Merve Dizdar yaptığı paylaşımla sevenlerini üzdü. Eşi Gürhan Altundaşar ile boşandığını bildiren Dizdar magazin gündemine ateş püskürdü.

Merve Dizdar, hayranlarını üzen haberi sosyal medyadan duyurdu: Gürhan Altundaşar'dan boşanıyor

Geçtiğimiz günlerde eşi Gürhan Altundaşar'ın tüm arkadaş çevresini takipten çıkaran Merve Dizdar'ın bu hareketi çok konuşulmuştu. Gündeme bomba gibi düşen bu hamlesi akıllarda soru işaretlerine sebep olmuştu. ÇGHB2 ekibiyle bir problem yaşamadıklarını belirten Altundaşar ve ekibin basın danışmanı konunun üzerinde pek durmamışlardı.

Merve Dizdar az önce yaptığı paylaşımla tüm soru işaretlerini sildi. " Magazin nedir bilmem" diyen Dizdar, hakkında çıkan iddiaların asılsız olduğunu fakat ayrılık haberlerinin doğru olduğunu bildirdi.

Merve Dizdar, hayranlarını üzen haberi sosyal medyadan duyurdu: Gürhan Altundaşar'dan boşanıyor

"NE GÜRHAN NE BEN, BİRBİRİMİZİ ALDATMADIK"

Sosyal medya hesabında ayrıldıklarını doğrulayan Dizdar, aralarında bir ihanet ve yalanın olmadığını, karşılıklı anlaşarak ayrıldıklarını belirterek, " Magazin bilmiyorum. Gürhan'la karşılıklı konuşarak ve arkadaş kalarak ayrıldık. Fakat bunu dışında ortaya atılan çirkin iddiaların hiç gerçeklik payı yok. Yapmayın böyle şeyler... Zor bir dönem yeterince. Ne Gürhan ne de ben birbirimizi aldatmadık. Kimseyle yasak aşk yaşamadık. Sadece bitti! Rica ediyorum." açıklamasını yaptı.

Merve Dizdar, hayranlarını üzen haberi sosyal medyadan duyurdu: Gürhan Altundaşar'dan boşanıyor

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