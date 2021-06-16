Merve Dizdar ile Gürhan Altundaşar ayrıldı mı? Merve Dizdar ile Gürhan Altundaşar boşanıyor mu?

Geçtiğimiz gün Merve Dizdar, ÇGH2 ayrılığı ile gündeme gelen eşi Gürhan Altundaşar'ın arkadaşlarını Instagram hesabından silmesiyle olay olmuştu. Şimdi ise çiftin ayrılacakları iddiası gündeme bomba gibi oturdu. Merak edilenMerve Dizdar ile Gürhan Altundaşar ayrıldı mı? Merve Dizdar ile Gürhan Altundaşar boşanıyor mu? sorularının yanıtını haberimizde bulabilirsiniz...

MERVE DİZDAR VE GÜRHAN ALTUNDAŞAR AYRILDI MI? MERVE DİZDAR VE GÜLHAN ALTUNDAŞAR BOŞANIYOR MU?

TRT 1 ekranlarında yayınlandığı günden itibaren izleyiciyi ekrana kilitlemeyi başaran dizi Masumlar Apartmanı'nın Gülben'i Merve Dizdar ile Çok Güzel Hareketler 2 kadrosundan yeni ayrılan başarılı oyuncu Gürhan Altundaşar 2016 yılında hayatlarını birleştirmişti.

Hayranları tarafından birbirlerine çok yakıştırılan ünlü çiftin ayrılacakları konuşulmaya başlandı. Bu söylentilere Dizdar, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak yanıt verdi.

Merve Dizdar paylaşımında, "Gürhan'la karşılıklı konuşarak ve arkadaş kalarak ayrıldığımız doğru." diyerek ayrılık iddialarını doğrulayan Dizdar. Ortaya atılan aldatma iddialarının gerçeklik payı olmadığını belirterek "Yasak aşk yaşamadık kimseyle, sadece bitti... Rica ediyorum." şeklinde açıklamada bulundu.