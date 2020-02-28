Perşembe günlerinin reyting rekortmeni olan Mucize Doktor kadrosuna Merve Dizdar dahil oldu. Peki Merve Dizdar kimdir? Kaç yaşında? Nereli? detaylar haberimizde...

MERVE DİZDAR KİMDİR?

Merve Dizdar, 25 Haziran 1986 tarihinde İzmir'de dünyaya gelmiştir. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk Bölümü'nden mezun olmuştur. Kadir Has Üniversitesi'nde ileri oyunculuk programında yüksek lisans yapmaktadır. Tiyatro kariyerine Semaver Kumpanya ile başlayan oyuncu, ilk sinema deneyimini ise "Bir Ses Böler Geceyi" filminde gerçekleştirmiştir. Kavak Yelleri, Geniş Aile gibi dizilerle televizyon kariyerinde aşama kaydeden Dizdar, şimdilerde ise Show TV'de yayınlanan Yüz Yüze dizisinde Yeşim karakterini canlandırmıştır.