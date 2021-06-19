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Merve Dizdar ve Binnur Kaya'dan iç ısıtan kareler!

Geçtiğimiz günlerde sezon finali yapan Masumlar Apartmanı dizisinin Gülben'i Merve Dizdar, Kırmızı Oda'ya konuk oldu. Genç oyuncu, Doktor Hanım rolüne can veren Binnur Kaya ile rol paylaşacağı dizinin setinden samimi fotoğraflarını sosyal medya hesabında paylaştı.

Merve Dizdar ve Binnur Kaya'dan iç ısıtan kareler!

TV8 ekranlarının sevilen dizisi Kırmızı Oda'nın sezon finali bölümü 18 Haziran 2021 tarihinde yayınlanmıştı. Diziye TRT1 ekranlarında yer alan Masumlar Apartmanı dizisinin Gülben'i Merve Dizdar konuk oldu. Dizi'nin sezon finalinde Gülben psikolojik sorunlarından kurtulabilmek için Doktor Hanım'dan yardım istedi. İkiz dizinin de severleri tarafından beğeni toplanan dizi Twitter gündem sıralamasında bir numaraya ulaştı.

Merve Dizdar ve Binnur Kaya'dan iç ısıtan kareler!

İÇ ISITAN FOTOĞRAFLAR!

Kırmızı Oda dizisine konuk olan Merve Dizdar, Doktor Hanım karakterine can veren Binnur Kaya ile çekilen samimi ve içten pozlarını sosyal medya hesabında paylaşıp, fotoğrafı "Hoş buldum canım Binnur Kaya , ”her bitiş yeni başlangıçlara gebedir” " notuyla paylaştı.

Merve Dizdar ve Binnur Kaya'dan iç ısıtan kareler!

 

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