Güzel giden evliliklerini birden sonlandırma kararı alan Merve Dizdar ve Gürhan Altundaşar magazin gündemine bomba gibi düştü. Bunun ardından Merve Dizdar'ın eşi kim? Gürhan Altundaşar kimdir, nereli, kaç yaşında? soruları merak edilmeye başladı. Cevaplar haberimizde...

MERVE DİZDAR'IN EŞİ KİM? GÜRHAN ALTUNDAŞAR KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

Merve Dizdar, 2016 yılında hayatını Gürhan Altundaşar ile birleştirdi. 1984 yılında Ankara'da doğan Gürhan Altundaşar, Eskişehir Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Ana Sanat Dalı Oyunculuk Bölümü'nden 2012 yılında mezun oldu.

Ankara Devlet Tiyatrosu, Tiyatro Kara Kutu, Tiyatro Akademika ve Açık Sahne'de çalışmalarına devam ettikten sonra Altundaşar 2013 yılında İstanbul'a yerleşerek çeşitli tiyatrolarda yer almaya devam etti.

Gürhan Altundaşar, 2016 yılından bu yana BKM Mutfak'ta, 2019'dan itibaren Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 kadrosunda çalışmalarını sürdürürken geçtiğimiz günlerde ÇGH2 kadrosundan ayrıldı.

ROL ALDIĞI TİYATRO OYUNLARI VE FİLMLER

Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 (2019),

Şato / 2015 ,

Bir Kurşun Deliğine Kaç İnsan Sığar - 2012

Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 (TV Programı 2019-2020),

Organize İşler: Sazan Sarmalı'dır. (Gürhan, Sinema Filmi 2019)