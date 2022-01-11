Merve Kavakçı'ya başörtülü olduğu için mecliste yemin ettirmeyen vekiller, teröristle sözlü çıkan HDP'li Semra Güzel'e gık çıkarmadı!

Fazilet Partisi'nden İstanbul Milletvekili seçilen Merve Kavakçı, yemin töreninde başörtülü olduğu için hedef alınmış, dönemin Başbakanı Bülent Ecevit tarafından propaganda edilmişti. Yemin edilmesine izin verilmeyen Kavakçı, meclis içerisinde bulunan vekiller tarafından protesto edilmiş, zor anlar yaşamıştı. O dönem yaşanan korkunç manzaraya destek olan vekillerin, bugün Semra Güzel'in PKK'lı sözlüsüyle fotoğraflarına sessiz kalması dikkatlerden kaçmadı.

"DEMEK Kİ BAŞÖRTÜSÜ, PKK'DAN DAHA BÜYÜK BİR SORUN (!)"

Merve Kavakçı'ya yapılan haksızlık bugün sosyal medyada yeniden canlandı. Semra Güzel skandallarının ardından HDP milletvekillerinin Güzel'e destek çıkması, diğer parti vekillerinin ise olaya sessiz kalmasına sosyal medya kullanıcılarından, "Geçmişte mecliste yemin bile etmesine izin verilmeyen Merve Kavakçı'nın başörtüsü, PKK'dan daha büyük bir sorunmuş demek ki" yorumu geldi.