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  3. Merve Nur Uçar kimdir, nereli? Merve Nur Uçar’ın Çapa Tıp Fakültesi konuşması

Merve Nur Uçar kimdir, nereli? Merve Nur Uçar’ın Çapa Tıp Fakültesi konuşması

Çapa Tıp Fakültesi mezuniyet töreninde yaptığı konuşma ile sosyal medyada ses getiren Merve Nur Uçar vatandaşlar tarafından merak edilemeye başladı. Okulu birincilikle bitiren öğrenciyi merak edenler "Merve Nur Uçar kimdir, nereli? Merve Nur Uçar’ın Çapa Tıp Fakültesi konuşması" araştırmaya başladılar İşte detaylar...

Merve Nur Uçar kimdir, nereli? Merve Nur Uçar’ın Çapa Tıp Fakültesi konuşması

Çapa Tıp Fakültesine birinci olarak giren ve dün akşamki mezuniyet töreni ile okulu birinci olarak bitiren Merve Nur Uçar, tören sırasında yaptığı konuşma ile ses getirdi. Konuşmasında Rasim Özdenören'in ifadelerine yer vermesi ardından merak edilmeye başlanan öğrenci için "Merve Nur Uçar kimdir, nereli? Merve Nur Uçar’ın Çapa Tıp Fakültesi konuşması" soruları araştırıldı. Biz de haberimizde merak edilenlere yer verdik.

Merve Nur Uçar kimdir, nereli? Merve Nur Uçar’ın Çapa Tıp Fakültesi konuşması

MERVE NUR UÇAR KİMDİR, NERELİ?

Merve Nur Uçar, aslen Batmanlıdır.

Çapa Tıp Fakültesine birinci olarak girmiştir ve fakülteyi birinci olarak bitirmiştir.

Merve Nur Uçar kimdir, nereli? Merve Nur Uçar’ın Çapa Tıp Fakültesi konuşması

MERVE NUR UÇAR ÇAPA TIP FAKÜLTESİ KONUŞMASI

Mezuniyet töreninde birinci olması dolayısıyla kürsüde konuşma yapan Merve Nur Uçar "Aynı okuldan mezun olmanın gururuyla yetinmeyip yeni Aziz Sancarlar olacağız. Şu an yurt dışında var olan imkanları ülkemize kazandıracağız. İlim yolunda var gücümüzle çalışacağız. Rasim Özdenören'in deyimiyle hem bu deveyi güdecek hem bu diyarda kalacağız. Çünkü deve de bizim diyar da. Ülkeyi elin memleketine garson kazandıranlar değil kendisini okutan büyüten bu topraklara borcunu ödeyenler kalkındıracak" şeklinde konuştu.

Konuşması sonrası salonda dakikalarda ayakta alkışlanan Merve Nur Uçar, sosyal medyada da gündem olarak takdir edildi.

 

 

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