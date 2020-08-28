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Merve Oflaz ve Allan Hakko bir hafta içinde ikinci kez birlikte görüntülendi!

Aralarında çıkan aşk iddialarını her fırsatta yalanlayan Merve Oflaz ve Allan Hakko bir hafta içinde ikinci kez aynı mekanda görüldü. Oflaz, çıkışta muhabirleri görünce şaşkınlık yaşadı. Oflaz, konuyla ilgili konuşarak, "Aramızda birşey yok, arkadaşız. Sadece tesadüfen buradayız" dedi

Merve Oflaz ve Allan Hakko bir hafta içinde ikinci kez birlikte görüntülendi!

Burcu Esmersoy ile ilişkisini geçtiğimiz aylarda sonlandıran iş insanı Allan Hakko'nun Merve Oflaz ile birlikte olduğu iddia edilmişti. Oflaz aşk iddialarını yalanlasa da ikili bir hafta içinde aynı mekanda birlikte görüldü.

Merve Oflaz ve Allan Hakko bir hafta içinde ikinci kez birlikte görüntülendi!

Geçtiğimiz haftalarda Bebek'te bir mekanda görüntülenen Hakko ve Oflaz, dün gece aynı yerdeydi. Terasta eğlenen Hakko'ya eşlik eden Merve Oflaz, çıkışta gazetecileri görünce şaşkınlığını gizleyemedi

Merve Oflaz ve Allan Hakko bir hafta içinde ikinci kez birlikte görüntülendi!

'Aşk' iddialarıyla ilgili konuşan Oflaz, "Aramızda birşey yok, arkadaşız. Sadece tesadüfen buradayız" dedi.

Bir süre sonra mekandan arkadaşları ile çıkan Hakko da, "Haberler yanlış, aramızda bir durum yok" şeklinde konuştu.

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Allan Hakko Burcu Esmersoy ile  4 aylık kısa bir süre ilişki yaşamıştı.

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


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