Merve Oflaz ve Allan Hakko bir hafta içinde ikinci kez birlikte görüntülendi!

Burcu Esmersoy ile ilişkisini geçtiğimiz aylarda sonlandıran iş insanı Allan Hakko'nun Merve Oflaz ile birlikte olduğu iddia edilmişti. Oflaz aşk iddialarını yalanlasa da ikili bir hafta içinde aynı mekanda birlikte görüldü.

Geçtiğimiz haftalarda Bebek'te bir mekanda görüntülenen Hakko ve Oflaz, dün gece aynı yerdeydi. Terasta eğlenen Hakko'ya eşlik eden Merve Oflaz, çıkışta gazetecileri görünce şaşkınlığını gizleyemedi

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'Aşk' iddialarıyla ilgili konuşan Oflaz, "Aramızda birşey yok, arkadaşız. Sadece tesadüfen buradayız" dedi.

Bir süre sonra mekandan arkadaşları ile çıkan Hakko da, "Haberler yanlış, aramızda bir durum yok" şeklinde konuştu.

Allan Hakko Burcu Esmersoy ile 4 aylık kısa bir süre ilişki yaşamıştı.