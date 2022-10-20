Merve Oflaz'ın derin dekolteli pozları gündeme bomba gibi düştü! Kasığına kadar açık pantolonunu görenler kendini tutamadı "Böyle modanın canın cehenneme"

Oyuncu Merve Oflaz'ın sosyal medya hesabından paylaştığı derin dekolteli pozları görenler fotoğrafları yorum yağmuruna tuttular.

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Merve Oflaz'ın derin dekolteli pozları gündeme bomba gibi düştü! Kasığına kadar açık pantolonunu görenler kendini tutamadı "Böyle modanın canın cehenneme"

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