Müzik sektöründe 8 seneyi geride bırakan sevilen şarkıcı Merve Özbey, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda babası ile ilgili acı haberi duyurdu. Peki Merve Özbey babası öldü mü? | Merve Özbey babası neden öldü? İşte ayrıntılar...

MERVE ÖZBEY BABASI ÖLDÜ MÜ?

Merve Özbey, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda babasının vefat ettiğini açıkladı.

Müzik sektöründe 8 seneyi geride bırakan ve meslek hayatına ünlü isimlere vokalistlik yaparak başlayan Merve Özbey, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda acı kaybını dile getirdi.

Merve Özbey, Instagram hesabından babası Ahmet Özbey'le olan fotoğrafını paylaşarak şu notu düştü:

"Gecen sene tam bugün bu saatler... Nisanim var, telasim nasıl tatlı atlamam. Neler değişti babacım. Mesela dun sen gittin 1 günde artık ne pazarların ne Fener maçlarının tadı benim için... Acılarin dindi mi bilmem sesin yerine geldi mi mesela yemek yiyebiliyor musun? Ne garip..."

MERVE ÖZBEY BABASI NEDEN ÖLDÜ?

Ünlü şarkıcının yaptığı paylaşımda babasının ölüm nedenine ilişkin bir açıklama bulunmazken, acısını dile getirmek için kullandığı ifadeler yürekleri dağladı.

Şarkıcı Merve Özbey, bir süredir birlikte olduğu iş adamı Kenan Koçak ile Şubat ayında evlenmişti.

MERVE ÖZBEY KİMDİR?

Merve Özbey 18 Temmuz 1988 tarihine İstanbul'da dünyaya geldi. Aslen Erzurumlu olan Merve Özbey, "Duman" ve "Helal Ettim" şarkılarıyla Türkiye'de ismini duyurdu.

İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Sanat Müziği eğitimi aldı. Özbey'i ilk keşfeden ise Ebru Gündeş oldu. Şarkıcı Utku'nun sahne aldığı bir kulüpte vokal yapan Özbey'i dinleyen Gündeş birkaç şarkı daha söylemesini rica ettikten sonra "Vokalim olmak ister misin?" diye sordu. Teklifi kabul eden Özbey ardından da Demet Akalın, Bengü, Özcan Deniz, Ferman Toprak, Utku ve Yaşar İpek gibi isimlere vokallik yaptı. Demet Akalın'ın albüm lansmanında solo performans sergilerken Erdem Kınay'la tanıştı. Kınay, proje albüm yapacağını söyledi ve Özbey'e demo kaydı yaptı. 2012 yılında Kınay'ın çıkardığı Proje albümünde "Duman" şarkısına eşlik etti. Şarkı büyük kitlelere ulaşarak, Özbey'in ilk kez duyulmasını sağladı. 2013 yılında Kınay'ın ikinci albümü olan Proje 2'de "Helal Ettim" şarkısını seslendirdi. Kınay ile yaptığı şarkılar ses getirince solo albüm yapmaya karar verildi.

2015 yılının Temmuz ayında Özbey'in ilk albümü Yaş Hikayesi piyasaya sürüldü. Albümün çıkış şarkısı da sözleri Deniz Erten, müziği Erdem Kınay'a ait olan "Yaş Hikayesi" oldu. Şarkı Türkiye resmî listesi'nde iki numaraya kadar yükselmeyi başardı. Albümün ikinci video klibi ise "Topsuz Tüfeksiz" şarkısına çekildi.

KENAN KOÇAK KİMDİR?

Merve Özbey'in eşi Kenan Koçak 1 Ocak 1983 İstanbul doğumludur. Maltepe Üniversitesi'nde Radyo Televizyon ve Sinema bölümünden mezun olan Kenan Koçak, inşaat alanında kariyerini sürdürmektedir.

Kenan Koçak ile nişanlanan Merve Özbey ise 18 Temmuz 1988 tarihine İstanbul'da dünyaya geldi. Aslen Erzurumlu olan Merve Özbey, "Duman" ve "Helal Ettim" şarkılarıyla Türkiye'de ismini duyurdu.

İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Sanat Müziği eğitimi aldı. Özbey'i ilk keşfeden ise Ebru Gündeş oldu. Şarkıcı Utku'nun sahne aldığı bir kulüpte vokal yapan Özbey'i dinleyen Gündeş birkaç şarkı daha söylemesini rica ettikten sonra "Vokalim olmak ister misin?" diye sordu. Teklifi kabul eden Özbey ardından da Demet Akalın, Bengü, Özcan Deniz, Ferman Toprak, Utku ve Yaşar İpek gibi isimlere vokallik yaptı. Demet Akalın'ın albüm lansmanında solo performans sergilerken Erdem Kınay'la tanıştı. Kınay, proje albüm yapacağını söyledi ve Özbey'e demo kaydı yaptı. 2012 yılında Kınay'ın çıkardığı Proje albümünde "Duman" şarkısına eşlik etti. Şarkı büyük kitlelere ulaşarak, Özbey'in ilk kez duyulmasını sağladı. 2013 yılında Kınay'ın ikinci albümü olan Proje 2'de "Helal Ettim" şarkısını seslendirdi. Kınay ile yaptığı şarkılar ses getirince solo albüm yapmaya karar verildi.

2015 yılının Temmuz ayında Özbey'in ilk albümü Yaş Hikayesi piyasaya sürüldü. Albümün çıkış şarkısı da sözleri Deniz Erten, müziği Erdem Kınay'a ait olan "Yaş Hikayesi" oldu. Şarkı Türkiye resmî listesi'nde iki numaraya kadar yükselmeyi başardı. Albümün ikinci video klibi ise "Topsuz Tüfeksiz" şarkısına çekildi.

Merve Özbey, 1 Aralık tarihinde Kenan Koçak ile nişanlandı. 9 Şubat 2020 tarihinde çift dünya evine girdi.

650 kişilik davetlinin katıldığı düğünde, Özbey’in gelinliğini Sezanur Akay hazırladı. Gelinin şahitliklerini Erdem Kınay, Demet Akalın, Bengü ve Aşkım Kapışmak yaptı.