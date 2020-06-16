Merve Özbey çocuk sorusuna isyan etti!
Merve Özbey geçtiğimizde günlerde Instagram hesabından kendisine “Çocuk yapın da görelim, herkes yapıyor sen daha yapmadın” diyen takipçisine sinirlenmiş ve ifşa etmişti. Muhabirlerin konuyla ilgili soru sorması üzerine tekrar sinirlenen Özbey, " Yatak odası mahremdir, sorulmaz" diyerek tepki gösterdi.
Zalim İstanbul 39. bölüm fragmanı yayınlandı | Peş peşe ölümlerle final yapılıyor!
Mehmet Aslantuğ'dan duygu dolu paylaşım!
Kuzey Yıldızı İlk Aşk 30. bölüm fragmanı yayınlandı | Şule yine oyun mu oynuyor?
Linet, kalça büyütme iddialarına canlı yayında göstererek cevap verdi!
16 Haziran 2020 Salı 13:33
Benzer Videolar
VİDEOYA YORUM KAT