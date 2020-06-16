Merve Özbey çocuk sorusuna isyan etti!

Merve Özbey geçtiğimizde günlerde Instagram hesabından kendisine “Çocuk yapın da görelim, herkes yapıyor sen daha yapmadın” diyen takipçisine sinirlenmiş ve ifşa etmişti. Muhabirlerin konuyla ilgili soru sorması üzerine tekrar sinirlenen Özbey, " Yatak odası mahremdir, sorulmaz" diyerek tepki gösterdi.