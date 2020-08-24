Merve Özbey magazin gündeminde bomba etkisi yaratacak bir haberle en çok konuşulan ünlüler arasına girdi. Geçtiğimiz Şubat ayında Kenan Kolçak ile hayatını birleştiren Özbey'in hamile olduğu iddiaları gündemde bomba etkisi yarattı. Peki Merve Özbey hamile mi? Merve Özbey kimdir? Kaç yaşında? Eşi Kenan Kolçak kimdir?

MERVE ÖZBEY KİMDİR?

Merve Özbey 18 Temmuz 1988 tarihine İstanbul'da dünyaya geldi. Aslen Erzurumlu olan Merve Özbey, "Duman" ve "Helal Ettim" şarkılarıyla Türkiye'de ismini duyurdu.

İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Sanat Müziği eğitimi aldı. Özbey'i ilk keşfeden ise Ebru Gündeş oldu. Şarkıcı Utku'nun sahne aldığı bir kulüpte vokal yapan Özbey'i dinleyen Gündeş birkaç şarkı daha söylemesini rica ettikten sonra "Vokalim olmak ister misin?" diye sordu. Teklifi kabul eden Özbey ardından da Demet Akalın, Bengü, Özcan Deniz, Ferman Toprak, Utku ve Yaşar İpek gibi isimlere vokallik yaptı. Demet Akalın'ın albüm lansmanında solo performans sergilerken Erdem Kınay'la tanıştı. Kınay, proje albüm yapacağını söyledi ve Özbey'e demo kaydı yaptı. 2012 yılında Kınay'ın çıkardığı Proje albümünde "Duman" şarkısına eşlik etti. Şarkı büyük kitlelere ulaşarak, Özbey'in ilk kez duyulmasını sağladı. 2013 yılında Kınay'ın ikinci albümü olan Proje 2'de "Helal Ettim" şarkısını seslendirdi. Kınay ile yaptığı şarkılar ses getirince solo albüm yapmaya karar verildi.

2015 yılının Temmuz ayında Özbey'in ilk albümü Yaş Hikayesi piyasaya sürüldü. Albümün çıkış şarkısı da sözleri Deniz Erten, müziği Erdem Kınay'a ait olan "Yaş Hikayesi" oldu. Şarkı Türkiye resmî listesi'nde iki numaraya kadar yükselmeyi başardı. Albümün ikinci video klibi ise "Topsuz Tüfeksiz" şarkısına çekildi.

MERVE ÖZBEY HAMİLE Mİ?

Düğünün ardından verdiği ilk röportajda, 4 çocuk istediklerini söylemişti. Tüm bunların ardından 2. Sayfa Merve Özbey'in 3 aylık hamile olduğunu iddia etti. Çeşme'de sahneye çıkmadan önce muhabirlere müjdeli haberi veren Merve Özbey, hamile olduğunu doğruladı.

KENAN KOÇAK KİMDİR?

Merve Özbey ve Kenan Koçak 9 Şubat 2020'de görkemli bir törenle dünyaevine girdi. Kenan Koçak 1 Ocak 1983 doğumludur. Aslen İstanbullu olan Kenan Koçak Maltepe Üniversitesi'nde Radyo Televizyon ve Sinema bölümünden mezun olmuştur.

Kenan Koçak, inşaat alanında kariyerini sürdürmektedir.