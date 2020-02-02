Merve Özbey kına gecesinde döktürdü

Geçtiğimiz haftalarda görüntülenen Merve Özbey, bekarlığa veda partisinde muhabirlerin sorularını yanıtlamıştı.

KINA GECESİNDE DÖKTÜRDÜ

BEKARLIĞA VEDA ETMİŞTİ

Nişantaşı’nda bulunan bir mekanda gerçekleşen gecenin sonunda gazetecilerle sohbet eden Özbey, “Aslında bir şey yapmak niyetinde değildik. Ama Kenan’ın ablası ve arkadaşlarım böyle bir sürpriz yaptı. Çok güzel bir geceydi” dedi.

Yakın arkadaşları popçu için önceki akşam Meftun İstanbul’da bekarlığa veda partisi düzenledi. Konuklara Kenan Koçak’ın maskeleri dağıtıldı.

MERVE ÖZBEY KİMDİR?

Merve Özbey, 18 Temmuz 1988 yılında İstanbul’da doğmuştur. Baba tarafından ise aslen Erzurum’un Aşkale İlçesi Ovacık Köyü’ne kayıtlıdır. Annesi ise Serap Aras’tır.İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Sanat Müziği eğitimi almıştır. Daha 13 yaşındayken ses sanatçısı Mine Koşan ile düet yapmıştır. Merve Özbey’in asıl tanınmasına sebep olan kişi Ebru Gündeş olmuştur. Şarkıcı Utku’nun sahne aldığı bir kulüpte vokal yapan Merve Özbey’i dinleyen Ebru Gündeş, bir kaç şarkı daha söylemesini rica etmiştir ve daha sonrasında ise “Vokalim olmak ister misin” diye bir teklifte bulunmuştur.

Teklifi kabul eden Merve Özbey ardından Demet Akalın, Bengü, Özcan Deniz, Ferman Toprak, Utku, Yaşar İpek gibi önemli isimlere vokallik yapmıştır. Demet Akalın’ın albümünde solo performans sergilerken Erdem Kınay ile tanışmıştır. Erdem Kınay proje albüm yapacağını söylemiştir ve Merve Özbey ile demo kaydı yapmıştır.2012 yılında Erdem Kınay’ın çıkardığı Proje 1 albümünde “Duman” şarkısına eşlik etmiştir. Şarkı geniş bir dinleyici kitlesine ulaşmıştır ve Merve Özbey’in ilk kez duyulmasını sağlamıştır. Erdem Kınay ile projelerine devam ederken 2013 yılında ikinci albümü olan Proje 2’de “Helal Ettim” isimli şarkıyı seslendirmiştir.

Erdem Kınay ile beraber yaptığı şarkılar ses getirince Merve Özbey solo albüm yapmaya karar vermiştir.2015 yılının Temmuz ayında Merve Özbey “Yaş Hikayesi” isimli ilk albümünü piyasaya sürmüştür. Albümün “Yaş Hikayesi” isimli çıkış parçasının sözleri Deniz Erten, müziği Erdem Kınay’a aittir. Albümün ikinci video klibi ise “Topsuz Tüfeksiz” isimli şarkısına çekilmiştir.Şarkıcı Merve Özbey, 4 yıl önce çıkardığı “Yaş Hikayesi” albümünün ardından 24 Temmuz 2019 tarihinde ikinci albüm çalışması “Devran” isimli albümünü çıkarmıştır.

En çok dinlenen şarkılar ve albümler listesinde zirveye oturmuştur. 8 parçadan oluşan albümü için Erdem Kınay, Ersay Üner, Fikri Karayel, Celil Yavuz, Can Tosun, Gülhan Aydın, Onurcan Özcan, Barış Bilgili, Okan Atakay ve Elcil Gürel Göçtü gibi ünlü isimlerle çalışmıştır.2.5 yıl iş adamı Murat Binici ile nişanlı kalmıştır. Birliktelikleri 2017 yılında son bulmuştur.