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Merve Özbey taburcu oldu, annelik heyecanını anlattı

Ünlü şarkıcı Merve Özbey kızı Elif Özüm'ü kucağına aldı. Annelik heyecanını ilk kez yaşayan Özbey, bebeğinin sağlığı ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Merve Özbey taburcu oldu, annelik heyecanını anlattı 118

32 yaşındaki şarkıcı Merve Özbey dün akşam saatlerinde bebeğini kucağına aldı.