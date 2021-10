Merve Terim Çetin, Instagram hesabında yaptığı paylaşımda üzücü haberi duyurdu. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in kızı Merve Terim Çetin'in paylaşımı okuyanları üzdü. Peki Merve Terim düşük mü yaptı? | Merve Terim bebeğini kaybetti mi? İşte ayrıntılar...

MERVE TERİM DÜŞÜK MÜ YAPTI?

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in kızı Merve Terim Çetin hamileydi. Çetin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada düşük yaptığını duyurdu.

MERVE TERİM BEBEĞİ KAYBETTİ Mİ?

Paylaşımında "You will always be my favorite" yazan bir görsele yer veren Merve Terim Çetin şu ifadeleri kullandı:

"Sesim, soluğum, sevincim, heyecanım kesildi.

Bu hayatta en çok anne olmayı sevdim diyerek başladığım hikâyenin sonu malesef güzel bitmedi.

Yolumun zor ve uzun olduğunu biliyordum.

Korkularım, endişelerim ilk günden beri vardı ama umudum hepsini aşacak güçteydi.

Belki de bu yola ciktigim icin deli oldugumu dusunen herkes hakliydi...

Kimseyi duymak, kimseyle konuşmak istemiyorum. İçimde nereye akıtacağımı bilemediğim koca bir keder nehri var.

Fiziken ve ruhen cok yorgunum, Kabullenme safhasına geçmem için biraz zaman, biraz da anlayışa ihtiyacım var.

Bana yeniden başlayacak gücü bulana kadar müsaade edin…Guzel gunlerde bulusmak dilegiyle... seni goremesekte cok sevdik oglum, baska bir hayatta bulusuruz elbet..."

Merve Terim Çetin daha önce yaptığı açıklamada sürecin riskli olduğunu belirterek, "Risklerimin farkındayım, korkularım gerçek, endişelerim yoğun ama her şeye rağmen bu sefer sonunu sağlıkla görebileceğime çok içten inanıyorum" ifadelerini kullanmıştı.