Merveille Goblet kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Merveille Goblet Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Merveille Goblet adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Merveille Goblet Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Merveille Goblet 20 Kasım 1994 tarihinde Jette şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Belçika,Kongo DC uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Merveille Goblet Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Aile üyesi yapmaktadır. Merveille Goblet, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Royal FC Mandel United futbol takımında oynamaktadır. Royal FC Mandel United takımına 28 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Merveille Goblet'nin Royal FC Mandel United ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Merveille Goblet Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Merveille Goblet isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 700 Bin € kadar çıkmıştır.

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Merveille Goblet Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Merveille Goblet futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında Standard U19

9 Ocak 2013 yılında Standard Liège

1 Temmuz 2013 yılında AFC Tubize

30 Haziran 2015 yılında Standard Liège

1 Temmuz 2015 yılında Waasl.-Beveren

1 Temmuz 2018 yılında Kulüpsüz

1 Temmuz 2019 yılında Cercle Brugge

1 Temmuz 2021 yılında Kulüpsüz

28 Ocak 2022 yılında RFC Mandel Utd.

Merveille Goblet Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Merveille Goblet şuan Royal FC Mandel United takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

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