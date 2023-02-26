Mervin Boji kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mervin Boji Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mervin Boji adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mervin Boji Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mervin Boji {dogum-tarihi} tarihinde doğmuştur. Güney Afrika uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mervin Boji Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Stellenbosch FC futbol takımında oynamaktadır. Stellenbosch FC takımına 13 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Mervin Boji'nin Stellenbosch FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Mervin Boji Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mervin Boji isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mervin Boji Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mervin Boji futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

13 Ağustos 2022 yılında Stellenbosch FC

Mervin Boji Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mervin Boji şuan Stellenbosch FC takımında oynamakta ve 42 numaralı formayı giymektedir.

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