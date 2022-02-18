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Meryem Pelesengi ne demek, TDK'ya göre Meryem Pelesengi kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Meryem Pelesengi kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Meryem Pelesengi ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Meryem Pelesengi nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Meryem Pelesengi kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Meryem Pelesengi ne demek, TDK'ya göre Meryem Pelesengi kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Meryem pelesengi ne demek? Meryem pelesengi TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi meryem pelesengi kelimesi. Peki meryem pelesengi ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre meryem pelesengi nedir, meryem pelesengi kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

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MERYEM PELESENGİ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Meryem pelesengi kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre meryem pelesengi kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Kabuklarından aynı adla anılan bir reçine çıkarılan ve Antil Adaları'nda yetişen bir ağaç (Calophyilum calaba)

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