"Kibrit" isimli şarkısıyla tıklanma rekorları kıran ünlü şarkıcı Meryem Sevilen, yeniden gündem oldu. Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programına konuk olan Meryem Sevilen'in özel hayatı hakkında anlattıkları kan dondurdu. Peki Meryem Sevilen kimdir? Kaç yaşında? Aslen nereli?

MERYEM SEVİLEN KİMDİR?

Meyem Sevilen, aslen Diyarbakırlı'dır. Ünlü şarkıcı, mahallede ve okulda söylediği şarkılarla dikkati çekince,çocukken yabancılar tarafından kaçırılmak istendiğini açıklamıştı. Sevilen, açıklamasında, annesinin ve komşuların yardımıyla kurtarıldığını belirtmişti.

Meryem Sevilen, ilaç sektöründe biriktirdiği paralarla kendine albüm yaptığını da açıklamıştı.