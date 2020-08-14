Meryem Tuncel kimdir?
Meryem Tuncel kimdir? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararına göre 16 üniversiteye rektör atandı. Meryem Tuncel, Çukurova Üniversitesi'ne rektör olarak atandı. Peki Meryem Tuncel kimdir? İşte detaylar.
Meryem Tuncel kimdir? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 16 üniversiteye rektör ataması yaptı. Meryem Tuncel, Çukurova Üniversitesi'ne rektör olarak atandı. Peki Meryem Tuncel kimdir? Ayrıntılar haberimizde...
MERYEM TUNCEL KİMDİR?
Meryem Tuncel, Dahiliye ve Nefroloji alanında ihtisas yapan Tıp doktoru, Profesör.
Aynı zamanda Çukurova Üniversitesi Rektörüdür.
Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde 4 çocuklu bir ailenin ikinci çocuğu olarak dünyaya geldi.
EĞİTİM VE KARİYER
– İlk, orta ve liseyi Kadirli’de okudu.
– Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesini yıldız öğrenci derecesiyle bitirdi.
-Connecticut Üniversitesi Tıp Fakültesi
-Teksas Tech Üniversitesi Tıp Fakültesine Nefroloi Anabilim Dalı Başkanlığı
-Endowed Chair ödülünü kazandı.
Meryem Tuncel, 14 Ağustos 2020 tarihinde Çukurova Üniversitesi rektörlüğüne atandı.