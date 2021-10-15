Meryem Uzerli, Yetenek Sizsiniz Türkiye'nin yeni jürisi mi olacak? Uzerli: "Acun ile görüşmemiz oldu"

'Türk Sinemasını Geçmişten Geleceğe Taşıyanlar Ödül Töreni'nin dördüncüsü Cemal Reşit Rey konser Salonu’nda gerçekleşti. Yeşilçam’ın unutulmaz yıldızları ile Türk sinemasının genç oyuncuları ödüllerini aldı.



Törende; Perran Kutman, Turgay Tanülkü, Aydemir Akbaş, Tolga Savacı, Güngör Bayrak, Nuri Alço, İbrahim Enez, Metin Devrim, Feridun Kete ve Nalan Çöl gibi Türk Sineması’na damga vurmuş isimler yer aldı.

Dördüncüsü düzenlenen törende; başarılı oyuncu Meryem Uzerli, Caner Cindoruk, Afra Saraçoğlu ve Erkan Petekkaya gibi ünlü isimler de ödüllerin sahibi oldu.

"GÖRÜŞMEMİZ OLDU, BİRLİKTE BİR PROJEDE OLABİLİRİZ"

Geceye güzelliği ile damga vuran 38 yaşındaki iki çocuk annesi Meryem Uzerli, hayranlarının yoğun ilgisiyle karşılaştı ve fotoğraf çektirdi. Tören öncesi gazetecilerin sorularını yanıtlayan oyuncu, "Acun (Ilıcalı) ile bir görüşmemiz oldu. Kendisi yakın arkadaşım. Birlikte bir projede yer alabiliriz" açıklamasını yaptı.

YETENEKSİZSİNİZ TÜRKİYE'DE JÜRİ İDDİASI

Acun Ilıcalı, 'Muhteşem Yüzyıl' dizisinden ayrıldığından beri ünlü oyuncuyla çalışmak istiyordu. Uzerli'ye 2014'ten bu yana 'Yetenek Sizsiniz', 'Rising Star' gibi programlarda jüri üyeliği önermiş ancak bu gerçekleşmemişti. Son olarak 2019 yapımı 'Kovan' filminde rol alan Meryem Uzerli'yi 'Yetenek Sizsiniz Türkiye'de jüri üyesi olması için ikna çabalarına girdiği haberleri magazin gündemine bomba gibi düşmüştü.

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Konuyla ilgili iki taraftan da herhangi bir açıklama gelmezken Uzerli'nin ödül törenindeki açıklaması; aylar önceki 'Yetenek Sizsiniz Türkiye' iddiasını akıllara getirdi. Güzel oyuncu, sözlerine; "Bunun dışında ocak ayında başka bir projemiz var var ama isimleri şimdilik açıklayamam, bir dijital platformda’’ diye devam etti.