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Merzengûş ne demek, TDK'ya göre Merzengûş kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Merzengûş kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Merzengûş ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Merzengûş nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Merzengûş kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Merzengûş ne demek, TDK'ya göre Merzengûş kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Merzengûş ne demek? Merzengûş TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi merzengûş kelimesi. Peki merzengûş ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre merzengûş nedir, merzengûş kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

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MERZENGÛŞ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Merzengûş kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Merzengûş kelimesi Farsça kökenlidir.

TDK'ya göre merzengûş kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Mercanköşk

MERZENGÛŞ CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Havada kekik ve merzengûş kokuyordu.

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