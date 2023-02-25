Merzoug Abaziz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Merzoug Abaziz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Merzoug Abaziz kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Merzoug Abaziz ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.