Merzoug Abaziz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Merzoug Abaziz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Merzoug Abaziz adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Merzoug Abaziz Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Merzoug Abaziz {dogum-tarihi} tarihinde doğmuştur. Cezayir uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Merzoug Abaziz Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
NC Magra futbol takımında oynamaktadır. NC Magra takımına 15 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Merzoug Abaziz'nin NC Magra ile sözleşmesi 1 Ağustos 2024 tarihinde bitmektedir.
Merzoug Abaziz Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Merzoug Abaziz futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
15 Temmuz 2022 yılında NC Magra
Merzoug Abaziz Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Merzoug Abaziz şuan NC Magra takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.
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