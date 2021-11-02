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Mesabe ne demek, TDK'ya göre Mesabe kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Mesabe kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Mesabe ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Mesabe nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Mesabe kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Mesabe ne demek, TDK'ya göre Mesabe kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Mesabe ne demek? Mesabe TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi mesabe kelimesi. Peki mesabe ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre mesabe nedir, mesabe kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ne demek

MESABE NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Mesabe kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Mesabe kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre mesabe kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Derece, değer, rütbe

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