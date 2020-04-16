Mescid-i Aksa Ramazan'da da ibadete açılmayacak
Kudüs İslami Vakıflar Konseyi'nden yapılan açıklamada koronavirüs sebebiyle Mescid-i Aksa'nın ramazan ayında da ibadete açılmayacağı belirtildi.
Kudüs İslami Vakıflar Konseyi'nden Mescid-i Aksa'nın ramazan ayında ibadete açılıp açılmayacağı konusunda açıklamada bulunuldu.
Kudüs İslami Vakıflar Konseyi, koronavirüs sebebiyle Mescid-i Aksa'nın ramazan ayında da ibadete açılmayacağı açıkladı.
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