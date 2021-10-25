Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi! Yahudilere, İsrail polisi eşlik etti!

Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın aktardığı bilgiye göre, Kudüs İslami Vakıflar İdaresinden yapılan yazılı açıklamada, "148 fanatik Yahudi'nin Mescid-i Aksa'nın güneybatısındaki El-Meğaribe (Faslılar) Kapısı'ndan Harem-i Şerif'e baskın düzenledi" ifadeleri yer aldı. Fanatik Yahudi kesime İsrail polisinin arka çıkmasıyla, Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlendi.

BASKINLARIN DEVAM EDECEĞİ BİLİNİYOR

Fanatik Yahudilerin, İsrail polis ekipleri ile birlikte eylem düzenledikleri Mescid-i Aksa'da, öğleden sonra da baskınların devam edeceği biliniyor. Harem-i Şerif'e fanatik Yahudilerce düzenlenen zorba baskınlar, bölgede gerginliğin artış göstermesine neden oluyor.

İZİN OLMAMASINA RAĞMEN BASKIN DÜZENLENİYOR

İsrail ile Ürdün arasında, Mescid-i Aksa için 26 Ekim 1994'te imzalanan barış antlaşmasına göre Ürdün Vakıflar, İslami İşler ve Mukaddesat Bakanlığına bağlı Kudüs İslami Vakıflar İdaresinin himayesinde bulunmaktadır. Fakat Yahudiler, 2003'ten bu yana İdarenin izni olmamasına rağmen, tek taraflı kararla, İsrail polisi eşliğinde kutsal mabede giriyor.

Bu girişleri baskın olarak nitelendiren Kudüs İslami Vakıflar İdaresi, Müslümanların egemenliğinin ihlal edildiğini söyledi.