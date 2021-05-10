TBMM'den İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırılarına tepki geldi. 5 partinin yayımladığı ortak bildiri sonrası Mescid-i Aksa'daki son durum merak edildi. Peki Mescid-i Aksa'yı kim yaptı? | Mescid-i Aksa İsrail için neden önemli? | Müslümanların ilk kıblesi Mescid-i Aksa nerede? İşte ayrıntılar...

MESCİD-İ AKSA'YI KİM YAPTI?

Doğu Kudüs'ün Eski Şehir Bölgesi'nde yer alan Mescid-i Aksa müslümanların ilk kıblesi olarak biliniyor.

Mescid-i Aksa Milattan Sonra 705 yılında inşa edildi.

Mescid-i Aksa Müslümanlar'ın ilk Kıble yönüdür. Kur'an-ı Kerim'de Mescid-i Aksa hakkında şöyle bir kısım vardır: "Kulunu (Muhammed'i) bir gece Mescid-i Haram'dan (Mekke'den), kendisine bir kısım ayetlerimizi göstermek için, çevresini mübarek kıldığımız Mescid-i Aksa'ya (Kudüs'e) götüren Allah'ın şânı ne yücedir. Doğrusu O, işitir ve görür."

Hz. Muhammed ise Mescid-i Aksa için şu sözleri söylemiştir: "Yolculuk ancak şu üç Mescid'den birine olur: Benim şu mescidime (Mescid-i Nebevî), Mescid-i Haram'a ve Mescid-i Aksa'ya.''

Mescid-i Aksa yalnızca Müslümanlar için kutsal bir yer değildir. Aynı zamanda Yahudiler için de Mescid-i Aksa en kutsal yerdir.

Yapılmasına Hz. Davud döneminde başlanan mübarek yerin yapımını Hz. Davud tamamlayamadan vefat etmiştir. Yarım kalan yapıyı tamamlama görevi Hz. Davud’un oğlu Hz. Süleyman’a kalmıştır.

Babasının ölümü ardından inşaatı tamamlamak isteyen Hz. Süleyman 12 mahalleden oluşan Kudüs şehrini işlerinde iyi bilinen inşaat işçilerini bularak kısa sürede tamamlatmıştır. Tüm inşaatının bitmesi 7 yıl sürmüştür.

MESCİD-İ AKSA İSRAİL İÇİN NEDEN ÖNEMLİ?

Mescid-i Müslümanlarca kutsal kabul edilen ve Müslümanların ilk kıblesi olan mescid olarak bilinir. Kudüs'ün doğusundaki Eski Şehir bölgesinde Tapınaklar tepesi (Morya) olarak bilinen alanda bulunur: Bu alanın yüzölçümü yaklaşık 144 dönüm olup, Kubbet-üs-Sahra, Kıble Mescidi ve sayısı iki yüze ulaşan birçok esere sahiplik eder. Kubbet-üs-Sahra'nın üzerine kurulduğu kaya bu tepenin en yüksek noktası olarak kabul edilir. Tarihi önemi dolayısıyla Mescid-i Aksa İsrail için de önemli.

MÜSLÜMANLARIN İLK KIBLESİ MESCİD-İ AKSA NEREDE?

Mescid-i Aksa Müslümanlarca kutsal kabul edilen ve Müslümanların ilk kıblesi olan mescidtir.

İsrail ve Filistin'in tam ortasında yer alan Kudüs şehri, içinde bulunan Mescid-i Aksa Müslümanlar için önemlidir.

Kudüs şehri, tarih boyunca birçok medeniyetin kontrolü altında yer aldı. Mısır Krallığı, İsrail-Yehuda Krallıkları, Roma İmparatorluğu, Bizans İmparatorluğu, Sasaniler, Emeviler, Fatimiler, Kudüs Krallığı, Eyyubiler, Moğollar, Memlüklüler, Osmanlı İmparatorluğu, Britanya İmparatorluğu ve İsrail gibi birçok devletin eline geçen Kudüs şehri, coğrafi konum olarak da dikkat çekmektedir.

İsrail ve Filistin'in tam ortasında yer alan Kudüs şehri, içinde bulundurduğu kutsal mekanlarla da oldukça önemli bir şehirdir. Mescid-i Aksa, Ağlama Duvarı, Kubbet-Us-Sahra gibi dini açıdan büyük önemi olan yapılara ev sahipliği yapan Kudüs'te günümüzde 800 bin civarı nüfusun olduğu bilinmektedir.