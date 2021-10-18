Mesele ne demek, TDK'ya göre Mesele kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Mesele ne demek? Mesele TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi mesele kelimesi. Peki mesele ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre mesele nedir, mesele kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

MESELE NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Mesele kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Mesele kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre mesele kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Sorun

- Güç iş

- Problem



MESELE CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Gazeteler vakit vakit bir meseleyi öne sürerler.

- Bunların Fransızcasını sökmek bir mesele, manalarını sökmek ikinci bir meseledir.



MESELE KELİMESİ KULLANILAN ATASÖZÜ VE DEYİMLER

- mesele çıkarmak

- mesele etmek

- mesele olmak

- mesele yapmak

- mesele yok!



MESELE KELİMESİNİ İÇEREN BİRLEŞİK KELİMELER

- boğaz meselesi, gönül meselesi, ölüm kalım meselesi

