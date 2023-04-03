Meshaal Al Tamimi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Meshaal Al Tamimi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Meshaal Al Tamimi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Meshaal Al Tamimi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Meshaal Al Tamimi 25 Temmuz 2004 tarihinde doğmuştur. Katar uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Meshaal Al Tamimi Defans mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Al-Duhail SC Reserves futbol takımında oynamaktadır. Al-Duhail SC Reserves takımına - tarihinde katılmıştır. Meshaal Al Tamimi'nin Al-Duhail SC Reserves ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Meshaal Al Tamimi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Meshaal Al Tamimi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Meshaal Al Tamimi şuan Al-Duhail SC Reserves takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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