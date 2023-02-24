Meshack Ubochioma kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Meshack Ubochioma Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Meshack Ubochioma adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Meshack Ubochioma Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Meshack Ubochioma 29 Kasım 2001 tarihinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Nijerya uyrukludur.Gerçek adı da Meshack Izuchukwu Ubochioma şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Meshack Ubochioma Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Football Mix B.V. yapmaktadır. Meshack Ubochioma, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Zalaegerszegi TE FC futbol takımında oynamaktadır. Zalaegerszegi TE FC takımına 1 Ocak 2020 tarihinde katılmıştır. Meshack Ubochioma'nin Zalaegerszegi TE FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Meshack Ubochioma Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Meshack Ubochioma isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Meshack Ubochioma Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Meshack Ubochioma futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2020 yılında Zalaegerszeg

14 Şubat 2020 yılında NK Nafta 1903

30 Haziran 2021 yılında Zalaegerszeg

Meshack Ubochioma Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Meshack Ubochioma şuan Zalaegerszegi TE FC takımında oynamakta ve 70 numaralı formayı giymektedir.

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