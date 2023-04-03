Meshari Al Nemer kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Meshari Al Nemer Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Meshari Al Nemer adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Meshari Al Nemer Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Meshari Al Nemer 5 Ağustos 2003 tarihinde Riyadh şehrinde doğmuştur. 1,8 m boyundadır. Suudi Arabistan uyrukludur.Gerçek adı da Meshari bin Fahad bin M. Al-Nemer şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Meshari Al Nemer Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Meshari Al Nemer, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Nassr FC U23 futbol takımında oynamaktadır. Al-Nassr FC U23 takımına - tarihinde katılmıştır. Meshari Al Nemer'nin Al-Nassr FC U23 ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Meshari Al Nemer Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Meshari Al Nemer futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

Haberin Devamı

1 Temmuz 2022 yılında Al-Nassr FC

Meshari Al Nemer Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Meshari Al Nemer şuan Al-Nassr FC U23 takımında oynamakta ve 30 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Al-Nassr FC Saudi Arabia

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.