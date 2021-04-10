SON DAKİKA! Toprak Mahsülleri Ofisi vatandaşlara ücretsiz papates ve soğan dağıtacakİspanya'da El Clasico heyecanı: Real Madrid- Barcelona maçı hangi kanalda, saat kaçta, ne zaman? Real Madrid- Barcelona muhtemel ilk 11'lerSavaşçı Albay Oktay Göktürk kimdir?Tatil için gelmişti, trafik canavarına kurban gitti! Rus turist otobüs kazasında hayatını kaybettiArtvin'de 40 günlük zorlu yayla yolculuğu başladı: Dağları tepeleri aşacaklarKadıköy’de 5 katlı binada çıkan yangın ucuz atlatıldı: 3 kişi yaralandıİnsan hakları ihlalleri ile gündemden düşmüyor! Suudi Arabistan’da 3 asker idam edildiMehtap Ar kimdir? Nereli? Mehtap Ar'ın hastalığı ne? Son haliMehtap Ar neden öldü? Hastalığı neydi?Son dakika| Müjde Ar'ın kardeşi Mehtap Ar hayatını kaybetti
İstanbul11 °C
  1. HABERLER
  2. GÜNDEM
  3. Meşhur Künefeci Heykeli'nin tepsisi çalınmıştı, hırsızların hedefindeki heykel yeniden orijinal haline getirildi

Meşhur Künefeci Heykeli'nin tepsisi çalınmıştı, hırsızların hedefindeki heykel yeniden orijinal haline getirildi

Hatay'ın eşsiz lezzeti künefeyi tanıtmak amacıyla Asi nehri kenarındaki Köprü başına Künefeci Heykeli yapıldı. Künefeci Heykeli'nin tepsisinin çalınması üzerine yapılan çalışma sonucu heykel yeniden orijinal haline getirildi.

Meşhur Künefeci Heykeli'nin tepsisi çalınmıştı, hırsızların hedefindeki heykel yeniden orijinal haline getirildi

Hatay'ın eşsiz lezzeti künefeyi tanıtmak amacıyla Asi nehri kenarındaki Köprü başına yapılan Künefeci Heykeli'nin tepsisinin çalınması üzerine yapılan çalışma sonucu heykel yeniden orijinal haline getirildi.

HEYKEL BİRÇOK KEZ ÇALINDI

Hatay'ın tanıtımı amacıyla merkez ilçesi Antakya'da Asi Nehri yanındaki Köprü başına konulan Künefeci Heykeli bu zamana kadar birçok kez yıkılıp, çalındı. Özellikle çevredeki esnafların çok sevdiği heykel, dün itibarıyla tekrar eski yerine inşa edildi. Esnafın tek beklentisi bu heykelin bir daha zarar görmemesi oldu.

Çevrede uzun zamandır milli piyango satan bir esnaf, "Geçen yıl bu heykeli yapmışlardı ancak bilmediğimiz kişiler tarafından tepsiyi çalmışlardı. Emniyet güçlerimiz 1-2 gün çalışma yapıp tepsiyi getirdiler ve bu sefer yeniden inşa edip tekrardan eski yerine kazandırdılar. Yine çalabilirler ama bu sefer takibini yapıyorlar, memleketimizde her şeye olduğu gibi buna da sahip çıkmalıyız" ifadelerini kullandı.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı

Meşhur Künefeci Heykeli'nin tepsisi çalınmıştı, hırsızların hedefindeki heykel yeniden orijinal haline getirildi

Meşhur Künefeci Heykeli'nin tepsisi çalınmıştı, hırsızların hedefindeki heykel yeniden orijinal haline getirildi

Meşhur Künefeci Heykeli'nin tepsisi çalınmıştı, hırsızların hedefindeki heykel yeniden orijinal haline getirildi

Meşhur Künefeci Heykeli'nin tepsisi çalınmıştı, hırsızların hedefindeki heykel yeniden orijinal haline getirildi

Meşhur Künefeci Heykeli'nin tepsisi çalınmıştı, hırsızların hedefindeki heykel yeniden orijinal haline getirildi

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT