Meşin ne demek, TDK'ya göre Meşin kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Meşin ne demek? Meşin TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi meşin kelimesi. Peki meşin ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre meşin nedir, meşin kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

MEŞİN NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Meşin kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Meşin kelimesi Farsça kökenlidir.

TDK'ya göre meşin kelimesi anlamı şu şekildedir:

- İşlenmiş koyun derisi

- Bu deriden yapılan



MEŞİN CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Meşin ciltlerin çoğu kıvrılmış, bir kısmı da arkalarından çatlamıştı.



MEŞİN KELİMESİ KULLANILAN ATASÖZÜ VE DEYİMLER

- meşin gibi



MEŞİN KELİMESİNİ İÇEREN BİRLEŞİK KELİMELER

- meşin suratlı, meşin yuvarlak

