MESKİ, ani sel baskınlarına karşı önlemler alıyor

Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü, kış hazırlıklarına tüm ilçelerde hız kesmeden devam ediyor. MESKİ'nin titizlikle sürdürdüğü ızgara temizliği çalışmaları sayesinde yoğun yağışlarda yaşanabilecek su baskınları ve taşkınlarına karşı tedbir alıyor.

MESKİ Genel Müdürlüğü, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in öncülüğünde yaklaşan kış aylarına ve yoğun yağışlara karşı tüm ilçelerde yağmursuyu hat ve ızgara temizliklerine ara vermeden devam ediyor. Temizlenen ızgaralar yıkandıktan sonra ızgara bağlantıları kontrol edilerek, hasar görmüş ızgara bağlantılarının tamiratı da yapılıyor. MESKİ'nin çalışmaları sayesinde yağışlarda oluşabilecek su taşkınlarının önüne geçiliyor, vatandaşlar mağdur edilmiyor. Bununla birlikte yağış durumuna göre kritik noktalarda hazır halde bekleyen MESKİ yağmursuyu timleri, kriz anlarında sorun yaşanan noktalarda hızlıca çalışmalara başlıyor.

Ayrıca, su baskınlarıyla mücadele çerçevesinde yağmursuyu altyapı çalışmalarına devam eden MESKİ, muhtelif noktalarda ızgara imalatları da gerçekleştiriyor. MESKİ'nin temizlik ekibi tarafından mahalle bazlı rutin olarak yıl boyunca temizleme işlemleri yapılıyor. TEKSİN üzerinden yapılan başvurulara en kısa sürede yanıt veren MESKİ ekipleri, ihbar üzerine gelen bin 87 ızgara yenileme ve temizlik işine ise en kısa sürede çözüm sundu.

MESKİ Merkez İşletmeler Dairesi Başkanlığı'nda harita mühendisi olarak görev yapan Burak Dönmez, "Ülkemiz ve dünya genelinde ekolojik dengenin bozulması sonrasında ani ve şiddetli yağışlar artmaktadır. İlimiz genelinde yağışlarda su taşkınları yaşanmaması adına rutin olarak yaptığımız ızgara ve yağmursuyu hattı temizliklerini sıklaştırarak yaşanabilecek olumsuz durumların önüne geçilmesi amaçlanmaktadır. Yağmursuyu ızgaralarımız çöp kutusu değil, aksine hayat kalitemizi artırmak amacıyla yapılmış yapılardır" ifadelerini kullandı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)