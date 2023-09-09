MESKİ, Şahin Mahallesi yağmursuyu terfi merkezi çalışmalarına devam ediyor

Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü, Tarsus ilçesi Şahin Mahallesi yağmursuyu terfi merkezi yapım işine devam ediyor.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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MESKİ, Şahin Mahallesi yağmursuyu terfi merkezi çalışmalarına devam ediyor

Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü, Tarsus ilçesi Şahin Mahallesi yağmursuyu terfi merkezi yapım işine devam ediyor. Çalışmaların tamamlanmasıyla mahalle sakinleri yağmursuyu taşkınlarına karşı güvence altına alınacak.

MESKİ'nin yatırım bedeli 43 milyon 967 bin lira olan yapım işi çerçevesinde, tam donanımlı terfi merkezi ile yağmursuyu hattı yapılacak. MESKİ'nin yapmış olduğu çalışmayla bölgedeki vatandaşlar yoğun yağışlarda yaşanabilecek taşkınlardan etkilenmeyecek. MESKİ Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı bünyesinde kontrol mühendisi olarak görev yapan Dinçer Aksu, "MESKİ Genel Müdürlüğümüzün yaklaşık 44 milyon lira sözleşme bedelli yağmursuyu terfi merkezi yapım işi çerçevesinde Berdan Çayı yanında bin 700 metrekarelik tesisin içerisinde 1 adet terfi merkezi ve bu tesise entegre şekilde çalışan 44 metre uzunluğunda yağmursuyu menfezi bulunmaktadır. Sistemin kesintisiz çalışması için 2 adet jeneratör temini ve jeneratör binası yapılması planlanmaktadır. Proje tamamlandığında Tarsus'un Şahin, Fatih, Tekke, 82 Evler, Hürriyet, Cumhuriyet mahallelerinin taşkın sorununu çözüme kavuşturmuş olacağız" dedi.

MESKİ, Şahin Mahallesi yağmursuyu terfi merkezi çalışmalarına devam ediyor

MESKİ, Şahin Mahallesi yağmursuyu terfi merkezi çalışmalarına devam ediyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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