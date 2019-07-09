MESKİ stratejik planını hazırlıyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü, yasa gereği mahalli seçimlerin ardından yapılması zorunlu olan 5 yıl boyunca sunulacak hizmetlerin, yapılacak yatırımların dayanacağı ilke ve hedeflerin tanımlandığı stratejik plan çalışmalarına başladı.

2020-2024 yılları stratejik plan hazırlık çalışmaları kapsamında, stratejik plan hazırlama zaman çizelgesi oluşturularak, 13 kişilik strateji geliştirme kurulu, 68 kişilik stratejik planlama ekip üyesi belirlendi. Ekiplere yönelik eğitim ve bilgilendirme toplantısı yapıldı. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, temelde amaçlarının sürekli dile getirilen katılımcı demokrasi anlayışının gerçek hayatta, yönetim anlayışı içerisinde somut, elle tutulur, gözle görülür bir şekilde uygulanması olduğunu ifade etti. Seçer, "Bu konuda çalışma yapan arkadaşlarımın, başta ilçe belediye başkanlarımız olmak üzere tüm siyasi partilerin ilçe başkanlarını ve şu anda sayamayacağım, o çalışma alanındaki aktörlerin ziyaret edilerek, fikirlerinin alınması konusunda son derece hassasiyetle yaklaşacaklarını söyleyebilirim. Bizim için 5 yılda yapacağımız hizmetlerin, faaliyetlerin, projelerin yol göstericisi olacak stratejik plan, son derece önemli. Eğer makul, ayakları yere basan, Mersin'in ve ülkenin sosyo-ekonomik gerçeklerine uygun, uygulanabilir, sürdürülebilir bir plan yaparsak, 5 yıl içerisinde Mersin'e çok şeyler veririz. Ama el yordamıyla, günü kurtarmak için, palyatif çözümler üreterek, biraz da toplumun gözünü boyayacak şekilde hazırlanan bir Stratejik Plan altına benim imza atmam, bu kente yapabileceğim en büyük kötülüklerden bir tanesi olur. Umut ediyorum son derece olumlu, faydalı ve uygulanabilir bir Stratejik Planın altına katılımcılarla hep beraber imzamızı atarız, bunu 5 yıllık süreçte güzel hizmetlere dönüştürürüz" dedi.

Kaynak: İHA