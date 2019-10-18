MESKİ’nin Bozyazı’da alt yapı yatırımları devam ediyor

Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü, Bozyazı ilçesinde alt yapı yatırımlarına devam ediyor.

Bozyazı Ardıçlıtaş Mahallesi'nin içmesuyu ihtiyacını karşılayan Güldürgü su kaynağından, Demiroluk dağıtım deposuna içmesuyunu terfi eden yatay milli motopompun yerine dalgıç pompa montajı yapıldı. Yapılan çalışma ile bölgenin su ihtiyacının kesintisiz karşılanması sağlandı. Ayrıca, Kızılca Mahallesi'nin su ihtiyacını karşılayan Kıllıdere terfi merkezinden içmesuyunu kanlı belen su deposuna terfi eden, ekonomik ömrünü tamamlamış olan yatay milli motopomp yerine 2 adet yedekli 7,5 kilovolt gücünde dalgıç pompa montajı yapılarak, bölgenin su ihtiyacı kesintisiz olarak karşılandı. MESKİ Bozyazı Şubesi'ne bağlı ekipler, son olarak Merkez Mahallesi terfi merkezindeki atıksuyu arıtma tesisine ileten motorların 2 tanesinin sık arıza yapmasından dolayı mevcut motorları sökerek, yerlerine 2 yeni motorun montajı gerçekleştirdi. Böylece, olası kanalizasyon taşmalarının önüne geçilmesi sağlandı.

Kaynak: İHA