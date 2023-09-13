MESKİ’nin Mezitli Atıksu Arıtma Tesisine tam not

Mersin Büyükşehir Belediyesi Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü Mezitli Atıksu Arıtma Tesisi, EBRD (European Bank for Reconstruction and Development) kredi kuruluşu yetkilileri tarafından yapılan incelemelerde tam not...

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MESKİ’nin Mezitli Atıksu Arıtma Tesisine tam not

Mersin Büyükşehir Belediyesi Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü Mezitli Atıksu Arıtma Tesisi, EBRD (European Bank for Reconstruction and Development) kredi kuruluşu yetkilileri tarafından yapılan incelemelerde tam not aldı.

MESKİ'nin, 55 bin metreküp/gün kapasiteye sahip olacak şekilde tasarlanan Mezitli Atıksu Arıtma Tesisinde karbon, azot ve fosfor gideriminin yanı sıra çamur arıtımı ile ileri biyolojik arıtma gerçekleştiriliyor. Çevre dostu tesisin elektrik tüketiminin büyük kısmı, tesiste üretilen biyogazdan karşılanıyor.

EBRD kredi kuruluşundan alınan kredi ile 2016 yılında yapımına başlanan ve 2019 yılında faaliyete geçen MESKİ Mezitli Atıksu Arıtma Tesisine, EBRD kredi kuruluşu yetkilileri tarafından incelemelerde bulunuldu. Kesintisiz bir şekilde bakım ve onarımları yapılarak işletilen tesise yapılan ziyarette, tesisin gerek proses gerekse süreç yönetimleri EBRD yetkilileri tarafından övgüyle değerlendirildi. Ziyarette, proje aşamasından beri EBRD tarafından takip edilen tesisin, mevcut işletme şartları, çıkış suyu kalitesi, koku giderme üniteleri, yapılan iyileştirme çalışmaları ile çevre iznini almaya hak kazanması üzerinde değerlendirmelerde bulunuldu. Ziyarete katılan EBRD yetkilileri, yaptıkları değerlendirmeler sonucunda mevcut işletmenin kalitesinden memnuniyet duydu.

MESKİ Silifke Atıksu Arıtma Tesisi yüzde 95 verimlilikle çalışmaya devam ediyor

EBRD yetkilileri, Silifke Atıksu Arıtma Tesisinde de teknik incelemelerde bulundu. 21 bin metreküp/gün kapasiteye sahip birincil, ikincil arıtım ve çamur susuzlaştırma proseslerini içeren tesisin ileri biyolojik arıtmaya çevrilmesi ve kapasite artışı ile ilgili projeler tamamlandı. Bu kapsamda EBRD kredi kuruluşu tarafından gerçekleştirilen ziyarette, yeni atıksu arıtma tesisi inşa edilene kadar mevcut prosesin maksimum verimde çalıştırılması için yapılan revizyonlar ve yenilemeler EBRD yetkililerine detaylı bir şekilde anlatıldı. Ziyarette, mevcut prosesin yüzde 95 verimlilikle çalıştığı da yetkililere belirtildi.

Ayrıca, MESKİ'nin atıksu arıtma tesislerinin çıkış yapısına kurulan SAİS (Sürekli Atıksu İzleme Sistemi) ile arıtılmış çıkış suyu parametreleri Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından da sürekli olarak izleniyor.

MESKİ’nin Mezitli Atıksu Arıtma Tesisine tam not

MESKİ’nin Mezitli Atıksu Arıtma Tesisine tam not

MESKİ’nin Mezitli Atıksu Arıtma Tesisine tam not

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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