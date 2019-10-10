Meslek Hizmetleri Ödülü Timur Savcı’nın

"Bir Zamanlar Çukurova" dizisinin Adanalı yapımcısı Timur Savcı memleketi Adana'da Meslek Hizmetleri Ödülü'ne layık görüldü.

Her yıl düzenli olarak verilen meslek hizmetleri ödül töreni gerçekleşti. Asmalı Konak, Muhteşem Yüzyıl ve şu an Adana'da çekimleri devam eden Bir Zamanlar Çukurova isimli dizilerin Adanalı yapımcısı Timur Savcı Meslek Hizmetleri Ödülü'ne layık görüldü.

Seyhan Rotary Kulübü'nün 2019-2020 Meslek Hizmet Ödülü'nü alan Yapımcı Timur Savcı, "Bu ödülün bana layık görülmesi beni gerçekten mutlu etti. Düşünülmek çok önemli, kendi hemşehrilerimden bu ödülü almak beni çok heyecanlandırdı" diye konuştu.

Kaynak: İHA