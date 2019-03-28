Meslek komitelerine istihdam çağrısı

BURSA (AA) - Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Genel Sekreter Yardımcısı Cengiz Delibaş, "(2017'deki istihdam seferberliği) O zaman bu kadar kapsamlı teşvikler olmamasına rağmen yaklaşık 1,5 milyon istihdam oluşturuldu. Bu sizlerin başarısıdır. AB üyesi ülkelerinin tamamının 1 yılda oluşturduğu istihdamdan daha fazla bir rakama ulaştık." dedi.

İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO) Meslek Komiteleri Müşterek Toplantısı'nda konuşan Delibaş, istihdam seferberliği ve yeni istihdam teşvikleri hakkında bilgiler verdi.

Delibaş, 2017'deki istihdam seferberliğinin ardından bu yıl ikinci seferberliğin hayata geçirildiğini belirterek, şunları kaydetti:

"O zaman bu kadar kapsamlı teşvikler olmamasına rağmen yaklaşık 1,5 milyon istihdam oluşturuldu. Bu sizlerin başarınızdır. AB üyesi ülkelerinin tamamının 1 yılda oluşturduğu istihdamdan daha fazla bir rakama ulaştık. Nüfusa oranladığımızda da dünyada en önde gelen ülke olduk.

Türkiye’de istihdama yönelik 18 teşvik var. Bu kampanya kapsamında yoğun şekilde çalıştık ve ilk defa bir talepte bulunduk. İlk işe girişte destekler var ama işvereni heyecanlandırmamız, teşvik etmemiz lazım, onun için de ücret destekli olmasını talep ettik. Ücret desteği talebimiz kabul gördü. İşverenlere 3 ay boyunca sıfır maliyetli bir istihdam imkanı sağlandı. İlk 3 aylık ücret desteğinde bir önceki yılın en düşük ayındaki istihdamın üzerine çıktığınızda bu teşvikten yararlanıyorsunuz. Kayıt dışı istihdam olmayacak, prim belgelerinizi zamanında SGK'ya sunacaksınız, borcunuz olmayacak ya da yapılandırılmış olacaksınız ve aldığınız işçiyi muhakkak Türkiye İş Kurumuna kayıt ettireceksiniz. Bu şartlar yalnızca ücret desteğinde değil tüm teşviklerde geçerlidir. 3 aylık destek aldığınız bu işçiyi 6 ay taahhütlü çalıştıracaksınız. Çalışma süresi toplam 9 ayı bulacak. Bu 9 aylık sürede kanunda haklı sebeple fesih yapılması ya da işçinin kendi isteğiyle işten ayrılması durumunda teşvik geri iade edilmeyecek. Bunun dışındaki sebeplerle işçi işinden çıkarılırsa 9 aylık süre şartına uymadığı için işveren aldığı teşvikleri iade edecek."

Programa, İTSO Başkanı Yavuz Uğurdağ ile yönetim kurulu ve meslek komiteleri üyeleri katıldı.

Kaynak: AA